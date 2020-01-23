Yapı Kredi'den eğitim projesi : Renkli Kalemler

Yapı Kredi topluma değer katmayı hedeflediği eğitim programları devam ediyor. Bankanın eğitim projeleri arasında; Okuyorum Oynuyorum, Renkli Kalemler, Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsüsü, Anadolu Bursiyerleri Programı, Tasarım ve Beceri Atölyesi bulunuyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile 9 bini aşkın gönüllü ile 14 yıldır gerçekleştirdiği, 310 bin çocuğa ulaştığı "Okuyorum Oynuyorum" projesinin yan etkinliği olarak Renkli Kalemler projesi kapsamında kapsamında TEGV'in öğrenim birimlerindeki çocuklar, 2014 yılından bu yana gazeteci koçları eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanında kendi yerel gazetelerini çıkarıyor.

Renkli Kalemler ile çocuklara okuma, yazma ve araştırma konularında beceri kazandırılırken medya okur-yazarlığı ve gazeteciliğin incelikleri de öğretiliyor. Bu projeye dahil olan çocuklar, 'dinleme-anlama' ve 'konuşma-anlatma' becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, kendini doğru ifade etme, yaratıcı düşünme ve araştırma teknikleri gibi konularda eğitimler alırken kendi şehirlerindeki gazeteciler ile buluşarak medya okuryazarlığı konusunda da bilgi edinen çocuklar, ayrıca temel gazetecilik eğitimlerinden faydalanabiliyor.

Eğitime tüm seviyelerde destek veren Yapı Kredi, ekonomi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi'nde Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsüsü'nü kurdu. 2019-2020 eğitim döneminde çalışmalarına başlayan Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nün başkanlığını Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yürütüyor.

Banka, Anadolu Bursiyerleri Programı ile de, bu öğrencilerin tüm eğitim giderlerini üstlenerek öğrencileri hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturuyor.

Son olarak Yapı Kredi, bu yıl "Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir; tüketmek yerine üret!" felsefesine dayanan Maker Hareketi'ni yaygınlaştırmak amacıyla TEGV'in hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne de destek oluyor. Bu projeyle 8-14 yaş grubundaki çocuklar, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanacak içeriklerle gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri için bir proje oluşturacak ve bu projeyi maker araçlarını kullanarak gerçekleştirecek.

10'ar haftalık programlarla yapılacak Tasarım ve Beceri Atölyesi çalışmalarına dahil olan çocukların, her an değişen ve gelişen global dünyada uyum becerileri yüksek, esnek bireyler olarak yetiştirilecek, kalıpların dışında düşünme becerisi elde etmesi amaçlanıyor.