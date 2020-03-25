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Yapı Kredi'den "ekonomik destek paketi"

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu.

25.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:53
Yapı Kredi'den

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu.

Müşterilerini bu zor dönemde desteklemek üzere hazırlanan pakete göre:

Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi şubeleri, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM'leri ise tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Açıklamada, "Yapı Kredi, bu zor dönemde de ülkesine ve milletine sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak için var gücüyle çalışmaya ve bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Koronavirüs, Ekonomi

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