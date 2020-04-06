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Yapı Kredi'den KGF destekli iki kredi paketiyle ekonomiye destek

Yapı Kredi, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki kredi paketiyle ekonomiye destek verdiğini duyurdu.

06.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:16
Yapı Kredi'den KGF destekli iki kredi paketiyle ekonomiye destek
Yapı Kredi, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki kredi paketiyle ekonomiye destek verdiğini duyurdu.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerine güçlü bir finansman desteği sağlıyor. Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dahil olan banka, "Çek Ödeme Destek Paketi" ve "Opex Kredi Destek Paketi" ile içinde bulunulan bu dönemde müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.
Yapı Kredi, müşterilerinin ticari itibarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan "Çek Ödeme Destek Paketi" ile KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikteki işletmelerin, 25 Mart 2020'a kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı ve 30 Haziran 2020'ye kadar keşide ettikleri çeklerin finansmanına destek oluyor.
3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli olacak kredilerde, yıllık yüzde 9,5 oranında faiz uygulanıyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler azami 1 milyon lira, 25 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olan işletmeler ise 5 milyon liraya kadar krediden faydalanabiliyor. 125 milyon lira üzerinde yıllık ciroya sahip işletmeler ise 10 milyon liraya kadar kredi desteğinden yararlanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Yapı Kredi, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli işletmelere, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin karşılanması amacıyla "Opex Kredi Destek Paketi" kapsamında kredi imkanı da sağlıyor.
Banka , bu destek paketi kapsamındaki kredileri, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 12 ay vadeli olarak ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranı ile müşterilerine sunuyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler azami 5 milyon lira, 25 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olanlar 25 milyon lira, 125 milyon lira üzerinde olanlar ise 50 milyon liraya kadar kredi imkanından faydalanabiliyor.

Yapı Kredi, her iki program için de 30 Mart 2020 itibarıyla talep kabul etmeye başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Banka, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Yapı Kredi'den KGF destekli iki kredi paketiyle ekonomiye destek - Ekonomi

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