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Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz erteleyecek.

27.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:13Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm Bireysel, KOBİ ve Ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi: "Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek. Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu."



Yapı Kredi Bankası, Deprem, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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