Yapı Kredi "ekonomik destek paketini" devreye aldı
Yapı Kredi Bankası, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.
23.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:04
Yapı Kredi Bankası, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Ekonomi