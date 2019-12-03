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Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranında indirime gitti. Banka, kredi üst limiti olmadan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faizle kredi kullandıracak.

03.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00

Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faizle konut kredisi alabilecek.

"KREDİ ÜST LİMİTİ DE BULUNMUYOR"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ülgen, "Tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz" dedi.

Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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