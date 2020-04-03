Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerini dijital platformlarda sanatseverlerle buluşturuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine ziyarete kapatılan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 3D sanal sergi turları ve online etkinlikleriyle dijital platformlarda sanatseverlerle buluşuyor.

03.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:46
Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerini dijital platformlarda sanatseverlerle buluşturuyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine ziyarete kapatılan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 3D sanal sergi turları ve online etkinlikleriyle dijital platformlarda sanatseverlerle buluşuyor.
Geçmiş tarihli etkinliklerinin bir kısmının video kayıtlarını paylaşıma açan Yapı Kredi Kültür Sanat'ın gelecek tarihli bazı etkinlikleri de online olarak gerçekleştirilecek.
"Kitap Hayattır" sloganıyla yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluşturan Yapı Kredi Yayınları da sosyal medya hesaplarından yazarların kitaplarından bölümleri okurların beğenisine sunuyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat'ın online hizmetleri kapsamında ayrıca "Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos" sergisinin yanı sıra geçmiş tarihli sergileri de yine web sitesinde 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi -2 - Haber 14:28: (Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da camiler bu hafta da boş kaldı - Haber 14:28: Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı - Haber 14:28: 65 yaş yasağına uymayıp, dışarı çıkınca valiye yakalandı - Haber 14:28: Kadınlardan "makam odasında" siperli maske üretimi - Haber 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber