Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 12 Kasım Haftasında Neler Var?

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA)'nın 20. Yılını kutladığı "İki Elin Sesi" belgeseli gösterimi 16 Kasım 2018 Cuma günü yapılacak. 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri"nin konusu ise

"Çocuk ve Ergenle Çalışmak".

2016'dan bu yana gerçekleşen, arşivin sanatta ve toplumsal hafızadaki yerine ve işlevine dair sorular sormayı amaçlayan "Arşivden Sonra?" konuşma serisinin üçüncü sezonunun ilk konuşması, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İlk konuşmanın konuğu, arkeolog ve tarihçi Saadet Özen. Özen, eski görüntüleri seyretme ve onlara bakma arzusunu tartışmaya açacak olan "Nostalji Eleştirisinin Eleştirisi" başlıklı konuşmasında, bu görüntülerin bağlamından koparılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini sorgulayacak. 13 KasımSalı günü Loca'da yapılacak olan söyleşi saat: 18:30'da.

Merih Akoğul, Fotoğraf Kulübü'nün Kasım ayı programında fotoğrafın varoluşsal yolculuğunu Michel Tournier üzerinden yeniden yorumlayacak. Yazarın Altın Damla ve Dışsal Günlük kitaplarına da değinilecek konuşma, fotoğrafı bir kez daha edebiyatla yan yana getirecek. 14 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 18:30'da Loca'da.

Müzikolog Filiz Ali'nin Ayvalık'ta bir "müzik akademisi" kurma hayalini gerçeğe dönüştüren Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tam yirmi yıldır her yaz keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, piyano; bazen de gitar, flüt ve klarnet branşlarında uluslararası alanda tanınan usta müzisyenlerle genç müzisyenleri Ayvalık'ta bir araya getiriyor. AIMA'da eğitim alan gençler müzik eğitimlerine yurtdışında devam ediyor. Bu gençler aynı zamanda Ayvalık AIMA Müzik Festivali'nin lokomotifi olan AIMA Festival Orkestrası'nda da yer alıyor. AIMA; 20. yılını, tüm bu serüveni anlatan İki Elin Sesi belgeseliyle kutluyor. Belgeselin gösterimi 16 Kasım Cuma günü saat 19:30'da Loca'da yapılacak.

İlk iki toplantısı büyük ilgi gören "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri", YKY'nin yeni kitap dizisi "Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Çalışmaları"nın ele aldığı konular çerçevesinde gerçekleşiyor. Dizinin yayın kurulunda yer alan Tijen Demirörs, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Neslihan Zabcı, her kitabı, yayımlanışından kısa süre sonra bir toplantı çerçevesinde tartışacaklar. Bu toplantı, dizinin ilk kitabı olan Çocuk ve Ergenle Çalışmak'ı tartışmaya açarak "temize çekmeyi" hedefliyor.

18 Kasım Pazar günü Loca'da yapılacak olan söyleşi saat:18:00'de.