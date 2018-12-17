Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Aralık Ayı Etkinlikleri

17 Aralık Haftasında Neler Var?

Demokrat İzmir" söyleşisi, 19 Aralık Çarşamba "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları", 20 Aralık Perşembe "Ender Sesler" konseri, 21 Aralık Cuma Bilim Akademisi Konferansı ve 23 Aralık Pazar günü ise "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri" var.

Kısa bir süre önce YKY'den çıkan, Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir kitabı, bir gazetenin verdiği mücadeyi, ülkemizin yakın tarihini ve Türk basınının değişmeyen yazgısını anlatıyor. 17 Aralık Pazartesi günü, saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan "Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir" söyleşisine Prof. Ayşe Öncü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Demokrat İzmir gazetesinin kurucusu Adnan Düvenci'nin oğlu ve gazetenin son sahibi Yusuf Rıza Düvenci konuşmacı olarak katılacak. Söyleşinin moderatörü Aytaç Demirci.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta süren "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları"nda bu ay geleneksel sanatlarda malzeme bilgisi ve teknoloji konusu üzerinde durulacak. Prof. Dr. İskender Pala'nın yöneteceği toplantıya; ahşap, taş ve maden sanatları alanında klasik ve çağdaş yorumlarla eserler üreten Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile hat ve ebru sanatçısı Ömer Faruk Dere katılacak. "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları", Geleneksel Sanatlar Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik 19 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Loca'da.

Bilim Akademisi Konferansları'nın bu ayki toplantısında Prof. Dr. Yeşim M. Atamer, yasa koyucuların son yirmi yılda gelişen davranışsal iktisadın verilerinden neler öğrenebileceğini ele alacak. "Davranışsal İktisat ve Yasa Yazımında Yeni Yaklaşımlar Konferansı" 21 Aralık Cuma saat 18:30'da Loca'da.

YKY'nin "Psikanaliz Defterleri" başlıklı yayın dizisi dolayısıyla 23 Aralık Pazar günü, saat: 18:00'da Loca'da düzenlenecek olan "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri"nde "Ergenlik kimin krizidir?" sorusu tartışılacak. Etkinliğin konuşmacıları "Psikanaliz Defterleri" dizisinin yayın kurulu üyeleri Talat Parman ve Sezai Halifeoğlu.

Konser

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart'ın ortak projesi olan "Ender Sesler" konser dizisinin ikinci konserinde Türkiye'nin nadir doğaçlama topluluklarından biri olan Konjo ile besteci, müzikolog ve multienstrümantalist Alper Maral aynı sahnede buluşuyor. 20 Aralık Perşembe günü, saat: 20:00'da Loca'da yapılacak olan konserin biletleri Biletix'te.