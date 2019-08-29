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Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bu yıl sihir var

Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekânı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği harika bir gösteriye sahne olacak.

29.08.2019 11:32 Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bu yıl sihir var

Halil Altındere'nin Eylül ayında Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılacak olan "Abrakadabra" sergisi kapsamında gerçekleşecek gösteride ünlü sihirbaz Kubilay QB Tunçer, Altındere'nin sanatla sihir, sanatçıyla sihirbaz, sergi mekânıyla sihirbazın sahnesi arasındaki ilişkilere dair yorumlarına kendi yorumlarını ekleyecek. Tunçer, gösterinin ardından katılımcılarla küçük bir söyleşi yapacak. Kubilay QB Tunçer ile "Yetişkinlere Abrakadabra" etkinliği 17 ve 24 Ekim tarihlerinde, saat: 19:30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galeri katında yapılacak. Etkinliğin biletleri Biletix'te.

Kubilay QB Tunçer aynı zamanda çocuklar için de bir gösteri hazırladı. 14-21 Eylül ve 12-26 Ekim tarihlerinde saat: 13:30'da Oda'da yapılacak olan etkinlikte çocuklar önce kendileri için özel olarak düzenlenecek sergi turuna katılacak, ardında da Kubilay QB Tunçer'in sergiye özel hazırladığı sihir gösterisini izleyecekler. 8-12 yaş arası tüm çocukların davetli olduğu etkinlik ücretsiz.

SÖYLEŞİ

Dünyanın tanınmış küratörlerinden, Halil Altındere'nin Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan "Abrakadabra" sergisinin küratörü Hou Hanru, Loca'nın konuğu oluyor. 12 Eylül Perşembe günü saat: 18:30'da Hanru ve Altındere'nin birlikte gerçekleştirecekleri söyleşide sanatçının son dönem işleri ve ele aldığı konular üzerinde durulacak.


Mustafa Fehmi Kubilay, Yapı Kredi Bankası, Altındere, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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