Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Ekim Ayı Etkinlikleri

SÖYLEŞİ

Türk polisiye edebiyatının öncü ismi Ahmet Ümit, bütün eserleriyle Yapı Kredi Yayınları ailesine katıldı ve Aşkımız Eski Bir Roman'ı yayımladı. Üç uzun öyküden oluşan eserde, Ahmet Ümit romanlarının ünlü kanun adamı, suç bilgesi Başkomser Nevzat yine başrolde.

8 Ekim Salı günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan söyleşide Ümit,okurlarıyla bir araya gelerek yeni kitabından, polisiye türünden ve polisiye yazarı olmaktan söz edecek. Başkomser Nevzat'ın yıllar içinde yeni yollara sapan hikâyesine, yazmakta olduğu ve yazmayı planladığı kitaplara değinecek

Geçen Temmuz'da kaybettiğimiz, Türkiye'nin grafik tasarım alanında önde gelen isimlerinden Yurdaer Altıntaş, kendisinden ilham alan genç kuşak tasarımcılar tarafından anılıyor. Geçen aylarda YKY tarafından yayımlanan Yurdaer'i Anlatmak: Yurdaer Altıntaş'ın Yapıtlarına Kesintisiz Bir Bakış kitabı vesilesiyle 15 Ekim Salı günü saat: 18:30'da Loca'da düzenlenecek olan söyleşide, sanatçı, öğrencisi Esen Karol ve kitabın hazırlanma sürecinde kendisini yakından tanımış olan Umut Altıntaş tarafından anlatılacak.

YKY yazarlarını okurlarla buluşturan "Oda'nın Konukları" söyleşi dizisi yeni sezona Zaman Lekeleri adlı romanıyla 2019 Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nü kazanan Ömer F. Oyal'la başlıyor. 22 Ekim Salı günü saat: 17:00'da Oda'da yapılacak olan söyleşide Ömer F. Oyal, romanlarını ve roman yazım süreçlerine etki eden unsurları okurlarıyla tartışacak.

Türk edebiyatının en büyük yazarları arasında yer alan ve bütün eserleri YKY tarafından yayımlanan Füruzan, Loca'nın konuğu oluyor. Fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, "Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri" kapsamında objektifini bu kez Füruzan'a çevirdi, onun yaşamından sahneleri belgeleyen fotoğrafları bir görsel sunum haline getirdi. Özgünaydın,

26 Ekim Cumartesi günü saat: 19:00'da Loca'da yapılacak olan söyleşide önce bu fotoğrafları izleyicilerle paylaşacak ve ardından Füruzan'la yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak.

GÖSTERİ

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, All About The Heart (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı operaya konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, Der Zwerg Lied'in kraliçesi, Madam Butterfly'ın Cio-Cio-San'ı ve Fince yazılmış ilk opera olan Pohjan Neito'nun aynı adlı karakterini kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. Bu üç ayrı solo yapıtta, cinsiyetçi bir bakışla yaratılmış kadın karakterlerin "şekil değiştirmesine" tanıklık edeceğiz. İlk kez Göteborg'da ve 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen eser İtalya, İspanya, Fransa'nın ardından Yapı Kredi Kültür Sanat'ta izleyiciyle buluşuyor.

31 Ekim Perşembe günü saat: 20:00'da Loca'da yapılacak olan gösterinin biletleri Biletix'te.