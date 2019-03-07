Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Mart Ayı Etkinlikleri

Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın "Sen balık değilsin ki" adlı gösterisi 15 Mart Cuma günü seyirciyle buluşacak. 16 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Harf'ten ve Nota'dan dizisinin "Musıki Aşkı Besliyorsa Eğer" konserinde ise Cevat Çapan, Shakespeare'in dizelerini klasik müziğimizin yapıtlarıyla bir araya nasıl getirdiğine şahit olacağız.

Yapı Kredi Bankası'nın kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmalarıadı altında Yapı Kredi Kültür Sanat'ta iki etkinlik düzenleniyor: Sazlı Cazlı Sohbet: 70'lı Yıllarda Türkiye ve Fotoğraf Kulübü… 12 Mart Salı günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan Sazlı Cazlı Sohbet: 70'lı Yıllarda Türkiye etkinliğinde Derya Bengi'nin kısa bir süre önce YKY'den çıkan "70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – "Görecek Günler Var Daha"kitabından hareketle, dönemin siyasal ve kültürel ruhu şarkılar eşliğinde tartışılacak. Merih Akoğul'un hazırladığı Fotoğraf Kulübü söyleşilerinde ise iki yol arkadaşı, iki dost Şahin Kaygun ve Necati Abacı anılıyor. 13 Mart Çarşamba günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan söyleşide farklı bir görsel dünya yaratmadaki başarısı ile kendinden sonraki kuşağı derinden etkileyen Kaygun ve fotoğraf karesinde yakalanan "an"a karikatür sanatı üzerinden bambaşka bir boyut getiren Abacı'nın yaşamları ve sanatları konuluşacak.

Şanlıurfa'da yer alan ve dünyadaki bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bu vesileyle 14 Mart Perşembe günü saat: 18:30'da Loca'da bir konferans düzenliyor. Anadolu'da Yerleşikliğin Kökeni: Son Avcılar ve Göbeklitepe konferansında Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Göbeklitepe'yi ele alacak.

GÖSTERİ

Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın Sen balık değilsin ki adlı gösterisi 15 Mart Cuma günü saat: 20:00'da Loca'da izleyicilerle buluşuyor. Oktay Rifat'ın "Ahmet" şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, 2010'da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul DansPlatform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda üretildi. Bugüne kadar 40'a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, cafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200'den fazla sahnelendi. Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösterinin biletleri Biletix'te.

KONSER

Klasik Türk müziğindeki güfteler, Shakespeare'in dizelerini anlamamıza yardım edebilir mi? Şair, çevirmen ve edebiyat profesörü Cevat Çapan'ın bu soruyu sormasına yol açan şey, Shakespeare derslerini verirken karşılaştığı bir sorundu: Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin, Shakespeare'in dil inceliklerinin tadına varmalarını nasıl sağlayabilirdi? Çapan böylece ilginç ve eğlenceli bir oyun başlattı ve Shakespeare'in dizelerini klasik müziğimizin yapıtlarıyla bir araya getirdi. 16 Mart Cumartesi günü saat: 17:00'da Loca'da yapılacak olan Harf'ten ve Nota'dan dizisinin Musıki Aşkı Besliyorsa Eğer konserinin biletleri Biletix'te.

Kaynak: Bültenler