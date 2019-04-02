Yapı Kredi Leasing, Sektördeki Kesintisiz Liderliğini 10. Seneye Taşıdı"

Kaynak: AA

Yapı Kredi Leasing, leasing alacaklarındaki yüzde 20,7'lik pazar payı ile 2018 sonuna göre sektörde kesintisiz liderliğini 10. yıla çıkardı.Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, leasing alacaklarını bir önceki yıla göre yüzde 16,4 artırarak 12,5 milyar TL'ye ulaştıran şirket, sektörün dijitalleşmesine liderlik eden uygulamaları ile de fark yarattı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şirketin Türkiye geneline yayılmış 14 bölgesi ile sahada aktif bir şekilde yer aldığını belirtti.Leasingin tüm imkanlarını müşterilerine sunarak Türkiye ekonomisine can veren her ölçekte kuruma değer katmayı hedeflediklerini aktaran Torun, şunları kaydetti:"Yapı Kredi Leasing olarak son derece verimli bir seneyi geride bırakırken, sektörde kesintisiz liderliğimizi 10. seneye taşıdık. 2018 sonu itibarıyla leasing alacaklarında pazar payımız yüzde 20,7 oldu. 783 milyon dolarlık yeni iş hacmi yarattık ve bu alanda pazar payımız yüzde 16,3 olarak gerçekleşti. Sene sonu net karımızı ise 257 milyon TL'ye taşıdık. Sektörün lider şirketi olarak, Kredi Garanti Fonu'na (KGF) leasing şirketlerinin de dahil edilmesiyle birlikte sektörde ilk KGF kullandırımını gerçekleştirdik. Sektörde sahip olduğumuz yüzde 29,4 limit ile tüm KGF paketlerinde tutar ve adet olarak açık ara en çok işlemi yaparak piyasaya desteğimizi sürdürdük.2018 yılında Yapı Kredi Leasing olarak dijitalleşme konusunda da sektörümüzde ilklere imza attık. Leasing sektörünün ilk mobil uygulamasını hayata geçirerek müşterilerimizin leasing işlemlerine zaman ve mekandan bağımsız olarak erişmelerini sağladık. Müşterilerimizin, depolarımızda yer alan makineler üzerinde QR kod okutarak ilanlara en hızlı şekilde ulaşmalarına ve işlem yapabilmelerine imkan tanıdık. Yıl sonu itibarıyla mobil uygulamamızın indirilme sayısının 25 bine ulaşması, leasing müşterilerinin yeniliklere hızla adapte olduğunu gösteriyor. Sektörün lider kurumu olarak başarımızı 2019 yılına da taşımak adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."