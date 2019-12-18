Yapı Kredi, Marka Konferansı'na sanatla damga vuracak

20 yıl önce iş dünyasını marka kavramıyla tanıştıran MARKA Konferansı 18-19 Aralık 2019'da Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

MARKA Konferansı'na 18 yıldır ana sponsor olarak destek veren Yapı Kredi World, katılımcılara yine ilham kaynağı olacak. Yapı Kredi'nin 75. Yılı vesilesiyle, Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda sunduğu Abrakadabra Sergisi ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Halil Altındere, gazeteci Çınar Oskay moderatörlüğünde "Şimdi Bu Topraklarda Yaşama Zamanı" adlı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak. Halil Altındere son dönemde katıldığı uluslararası sergileri, Yapı Kredi'nin 75. Yılı için hazırladığı Abrakadabra sergisi ile ilgili detayları bu konuşmasında paylaşacak.

ABRAKADABRA SERGİSİ'NDEN ÖZEL SEÇKİLER SERGİLENECEK

Gündelik hayattan nesneleri dönüştürerek ürettiği heykeller ile izleyiciye farklı bir deneyim sunan Halil Altındere, MARKA Konferansı'nda sergilenmek üzere eserlerinden özel bir seçki hazırladı. Altındere, Yapı Kredi özel alanında 2 gün boyunca sergileyeceği "Half Assistant", "Hat of Houdini" ve "Magic Piano" eserleriyle katılımcılara keyifli vakit geçirecekleri bir ortam yaratacak.Altındere'nin heykelleri Yapı Kredi özel alanında yer alırken, bu etkinlik için özel olarak ürettiği ve ilk defa izleyiciyle bir araya gelecek polis limuzini de Çırağan Palace Kempinski'nin bahçesinde katılımcıları karşılayacak. Aynı zamanda Yapı Kredi koleksiyonunun en değerli eserlerinden, Avusturya Düşesi tarafından sekiz adet sipariş edilen Francesco Casanova'nın "Viyana Kuşatması" (1750) adlı eseri de Yapı Kredi özel alanında sergilenecek. Bu esere Altındere'nin hiperrealistik silikon "Sleeping Museum Guard" adlı heykeli de alanda eşlik edecek. Yapı Kredi'nin kurucusu Kâzım Taşkent tarafından New York'tan satın alınıp getirilen bu eser, banka koleksiyonundaki en eski tarihli eserlerden biri olma özelliğine sahip.

İSTANBUL'A TAT KATANLAR

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Doğuş Hospitality Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nafiz Karadere " İstanbul'a Tat Katanlar" konuşmasında Yapı Kredi ve d.ream iş birliğini ele alarak İstanbul'a nasıl değer kattıklarını anlatacaklar. bomontiada'nın, Yapı Kredi bomontiada'ya dönüşümünün hikayesinden bahsedecek olan Serkan Ülgen ve Nafiz Karadere, gastronomi turizmi hakkında görüşlerini de paylaşacak.

Ayrıca konferans boyunca Crystal ve d.ream iş birliğinin hayat bulacağı standda şef Fabio Brambilla lezzetleri katılımcılara sunulacak.