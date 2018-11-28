Yapı Kredi Perakende Bankacılık Yönetimi'nde Üst Düzey Değişim

Yazıcıoğlu'nun görevini, resmi onayların ardından, Arif İsfendiyaroğlu devralacak.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, görev değişimi ile ilgili olarak; "29 yıldır bankamızda farklı görevler üstlenen Mert Yazıcıoğlu'nun kurumumuza çok büyük katkıları oldu. Kendisine, bugüne kadar gösterdiği özveri ve sağladığı başarı için teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Resmi onayların ardından görevi devralacak Arif İsfendiyaroğlu'nun ise Yapı Kredi Ailesi'ne katılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erün, "Sayın İsfendiyaroğlu'nun sahip olduğu deneyim ve vizyonu ile kurumumuza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.