Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yapı Kredi TBB'nin kredi protokolüne katıldı

Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan Hazine destekli, KGF kefaletli "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve...

27.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:00
Yapı Kredi TBB'nin kredi protokolüne katıldı

Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan Hazine destekli, KGF kefaletli "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağını açıkladı.

Yahı Kredi'nin açıklamasında, "Banka, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 23 Mart tarihinde de ekonomik destek paketi açıklamıştı" denildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Yapı Kredi TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:56: BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar Açıklaması - Ekonomi 18:52: BDDK: "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde... - Ekonomi 18:49: Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi 18:44: 65 yaş üstüne araç muayene ertelendi - Ekonomi 18:44: Moody's: Kovid-19 salgını küresel inşaat sektörünün görünümünü bozabilir - Ekonomi 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi