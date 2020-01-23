Yapı kredi topluma değer katan eğitim projelerine devam ediyor

Yapı Kredi, uzmanlık alanı finansın yanı sıra topluma değer katan pek çok projede olduğu gibi eğitime de destek olmaya devam ediyor.

Banka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile 9 bini aşkın gönüllü ile 14 yıldır gerçekleştirdiği, 310 bin çocuğa ulaştığı "Okuyorum Oynuyorum" projesinin yan etkinliği olarak Renkli Kalemler projesine devam ediyor. Renkli Kalemler kapsamında TEGV'in öğrenim birimlerindeki çocuklar, 2014 yılından bu yana gazeteci koçları eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanında kendi yerel gazetelerini çıkarıyor. Renkli Kalemler ile çocuklara okuma, yazma ve araştırma konularında beceri kazandırılırken medya okur-yazarlığı ve gazeteciliğin incelikleri de öğretiliyor. Bu projeye dahil olan çocuklar, 'dinleme-anlama' ve 'konuşma-anlatma' becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, kendini doğru ifade etme, yaratıcı düşünme ve araştırma teknikleri gibi konularda eğitimler alıyor. Kendi şehirlerindeki usta gazeteciler ile buluşarak medya okuryazarlığı konusunda bilgilerini artıran çocuklar, temel gazetecilik eğitimlerinden de faydalanıyor.

Koç Üniversitesi ile eğitime dev katkı

Eğitime tüm seviyelerde destek veren Yapı Kredi, ekonomi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi'nde Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsüsü'nü kurdu. 2019-2020 eğitim döneminde çalışmalarına başlayan Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nün başkanlığını Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yürütüyor. Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsüsü, ekonomi ve finans alanındaki akademisyenler ile özel sektör temsilcilerine ortak bir çalışma zemini oluşturarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğine inanan Yapı Kredi, 2011 yılında Koç Üniversitesi tarafından kurulan Anadolu Bursiyerleri Programı ile maddi imkanları kısıtlı üstün başarılı üniversite öğrenci adaylarını en iyi eğitim imkanlarıyla da buluşturuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı ile Yapı Kredi, bu öğrencilerin tüm eğitim giderlerini üstlenerek öğrencileri hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturuyor.

Minik öğrenciler de unutulmadı

Son olarak Yapı Kredi, bu yıl "Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir; tüketmek yerine üret!" felsefesine dayanan Maker Hareketi'ni yaygınlaştırmak amacıyla TEGV'in hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne de destek oluyor. Bu projeyle 8-14 yaş grubundaki çocuklar, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanacak içeriklerle gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri için bir proje oluşturacak ve bu projeyi maker araçlarını kullanarak gerçekleştirecek.

10'ar haftalıkprogramlarla gerçekleştirilecek Tasarım ve Beceri Atölyesi çalışmalarıyla çocukların, 21. yüzyılın öğrenme becerileri olan kişisel , sosyal, duygusal, bilişsel, akademik becerileri desteklenecek. Böylece programa dahil olan çocuklar, her an değişen ve gelişen global dünyada uyum becerileri yüksek, esnek bireyler olarak yetiştirilecek, kalıpların dışında düşünme becerisi elde edecek.