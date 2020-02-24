Haberler » Güncel » Yapı Kredi Winter Escape'e ünlü akını - Haber

Yapı Kredi Winter Escape'e ünlü akını

Yapı Kredi Winter Escape, Erciyes'te hafta sonu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yaptı.

24.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:36Yapı Kredi Winter Escape'e ünlü akını

Cemiyet ve dünyasından isimlerin de katıldığı etkinlikte eğlence sabaha kadar sürdü.

Misafirler üç gün boyunca Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıldız, Jabbar, Hey Douglas, Tai The Percussionist, Aytek Dorken gibi ünlü isim ve DJ'lerin performansıyla Yapı Kredi Winter Escape'in keyfini doyasıya yaşadılar. Sevilen sanatçı Bengü 'alaturka' repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kayak milli takımı ana sponsoru Milka'nın da destekleriyle gerçekleşen etkinlikte misafirler eğlencenin tadını çıkardılar. Eğlencenin zirveye taşındığı Yapı Kredi Winter Escape'te après-ski partiler, happy hour'lar, Mercedes-Benz G-Serisi ve GLC ile offroad test sürüşleri, çeşitli workshop programları ve çok özel deneyimlerle misafirler, eğlenceli bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Yapı Kredi Winter Escape'e katılan ünlü isimler arasında Yasemin-İzzet Özilhan, Ceylan Çapa, Lal Denizli, Ivana Sert, Pelin Karahan- Bedri Güntay, Bade İşçil, Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Arda Türkmen, Ekin Mert Daymaz, Derya Şensoy,Raisa ve Vanessa Sason, Çiğdem Batur, Melis Özen, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler vardı.


Yapı Kredi Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:33:31