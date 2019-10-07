Yapı Kredi World Mobil ile alışveriş dönemi başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kişiye özel tasarlanan arayüzü ile kullanıcılara, ihtiyaçlarına uygun kampanyalar, puan ve indirimler, ödeme seçenekleri ve daha pek çok ayrıcalık sunan World Mobil, kartlı ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne yeni bir heyecan katıyor.

Yapı Kredi müşterilerinin alışveriş öncesinde, alışveriş sırasında ve sonrasındaki deneyimlerini tek bir platformda birleştiren uygulama, müşterilerin kampanyaları veya kart bilgilerini daha kolay takip ederek kartlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyor.

World Mobil'de kullanıcıları ayrıca eğlenceli bir kampanya da bekliyor. Ekim sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar kendilerine özel kampanyayı telefon ekranlarını parmak uçlarıyla kazıyarak 100 lira Worldpuan kazanma fırsatı yakalıyor.

"Kredi kartlarının dijital dünyadaki tamamlayıcısı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın 75. yılında yenileyerek hayata geçirdikleri World Mobil'i kişiye özel önerilerde bulunan ve hayatı kolaylaştıran bir uygulama olarak tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm, fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların kalktığı farklı bir ödeme sistemleri ekosistemine geçiş yaptığımız bambaşka bir dönemin kapılarını açtı. Bankacılık ekosistemi büyük bir hızla evrilirken, kartlı ödeme sistemlerindeki dönüşümün öncülüğünü de Türkiye'nin lider kredi kartı platformu Yapı Kredi World olarak üstlenmemiz kaçınılmazdı. Bu noktada yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanmanın ötesine geçerek kişiye özel deneyimler kurguluyor, böylelikle müşteri memnuniyetimizi en üst seviyelere çıkarıyoruz.

Müşteri odaklı anlayışımız ve yatırımlarımız kapsamında yenilediğimiz World Mobil'i hayata geçirmek için Yapı Kredi World'ün gücünü, bankamızın dijital vizyonu ile birleştirdik. Kartlarımızın tamamlayıcısı olan bu uygulamanın müşterilerimiz için kısa zamanda Yapı Kredi Mobil gibi bir vazgeçilmeze dönüşeceğine inanıyoruz. Müşterilerimiz, bu uygulama ile birlikte World'ün tüm kampanyalarından ve kişiye özel fırsatlarından haberdar olup kampanyalara tek tuşla katılabiliyor. Kartlarıyla yaptıkları harcamalarını, kampanyalardan ne kadar Worldpuan ve indirim kazandıklarını hem güncel hem de geçmişe dönük olarak görüntüleyebiliyor. Müşterilerimiz, Yapı Kredi kartlarına ait limit, borç, hesap kesim tarihi, bakiye ve daha birçok bilgiye de yine World Mobil üzerinden erişebiliyor. Bunun yanında limit artırma, harcama erteleme, kart şifresi belirleme gibi işlemlerle kartlarını kontrol edebiliyor."

"Kart dünyasının sınırlarını genişletmeye devam edeceğiz"

Serkan Ülgen, müşterilerinin kartlı alışveriş deneyimini dijitalleştirerek kolaylaştırmak, kişiselleştirmek ve daha da iyileştirmek için World Mobil'i geliştirdiklerini aktararak, World Mobil'in Yapı Kredi Pay menüsü sayesinde müşterilerinin, alışverişlerini yenilikçi ödeme fonksiyonlarıyla hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabildiğini bildirdi.

Ülgen, "Bu kapsamda müşterilerimiz Yapı Kredi Pay'in yeni POS'tan QR Kod ile ödeme özelliğiyle mağaza içi alışverişlerinde hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip telefonları ile ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimiz, QR Kod ile ödeme kolaylığını internet alışverişlerinde de kullanabiliyor. Yapı Kredi Pay, akaryakıt ödemelerinde de müşterilerine araçlarından inmeden ödeme kolaylığı sağlıyor. Android cihazları ile yapabilecekleri mobil ödeme özelliği sayesinde ise cihazlarını mağazalarda temassız POS'a yaklaştırarak alışverişlerini tamamlayabiliyor. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize benzersiz bir ödeme deneyim yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA