Haberler » Güncel » Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak - Haber

Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak

Yapı Kredi tarafından kitaplardan kurulan dev yeni yıl ağacı, 30 okula destek olacak.

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:22 Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak
Yapı Kredi tarafından kitaplardan kurulan dev yeni yıl ağacı, 30 okula destek olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Genel Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nde her yıl geleneksel olarak kurulan dev yılbaşı ağacı, yıl kitaplardan oluşturuldu.
Yapı Kredi tarafından satın alınan 10 bin kitap, 31 'tan sonra 20 ilkokul, 4 ortaokul ve 6 lise olmak üzere 30 okula gönderilecek. Yapı Kredi çalışanlarının da katkılarıyla bu sayı daha da artacak.
Ayrıca, bu yılbaşı döneminde ise Banka, Genel Müdürlük Binası ve Bankacılık Üssü'nün kapılarını sivil toplum kuruluşlarına açarak rengarenk bir yılbaşı panayırı düzenledi.
Genel Müdürlük ve Bankacılık Üssü'nde aralarında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Deniz Temiz Derneği'nin de (TURMEPA) bulunduğu 18 sivil toplum kuruluşu stant açarken, Yapı Kredi Gönüllüleri de destekledikleri STK'ların standında görev aldı.
Yapı Kredi çalışanları da bu yılbaşında sevdiklerine vermek istedikleri hediyeleri 5 gün boyunca bu stantlarda sergilenen ürünlerden seçti.

Yapı Kredi Bankası, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44   Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek - Haber
16:44   Mersin'de park halindeki hafif ticari araçta yangın - Haber
16:44   Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haber
16:44   Mengen'de türkü ve şiir dinletisi yapıldı - Haber
16:43   Lise öğrencisinin bıçaklandığı okul çevresinde "güvenlik" tepkisi - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
16:27   Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
24.12.2019 16:47:53