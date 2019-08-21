Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

Yerel yönetimler tarafından yapı ruhsatları verilen daire sayısı, yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60.1 ve yapıların değeri yüzde 50 azaldı.

Buna göre, Ocak-Haziran döneminde;

Yapıların toplam yüzölçümü 30.5 milyon metrekare iken bunun 13.6 milyon metrekaresi konut, 11.7 milyon metrekaresi konut dışı ve 5.2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

Kullanma amacına göre 17.8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip olurken, bunu 3.9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 22.4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7.4 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 673 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise, toplam yapı izini verilen 119 bin 982 dairenin 106 bin 448'i özel sektör, 12 bin 80'i devlet sektörü ve bin 454'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzölçümü yüzde 2.8 ve değeri yüzde 29.4 artarken, bina sayısı yüzde 10.9 ve daire sayısı yüzde 2.5 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 80.1 milyon metrekare iken bunun 45 milyon metrekaresi konut, 18.3 milyon metrekaresi konut dışı ve 16.7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 60.2 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 68.4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10.1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1.6 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise toplam 389 bin 517 dairenin 354 bin 495'i özel sektör, 28 bin 635'i devlet sektörü ve 6 bin 387'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. (Tablo)

Kaynak: DHA