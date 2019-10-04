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Yapı Sistemleri Fabrikası için Teknokent ziyareti

Türk Kızılayı tarafından Malatya'da kurulması planlanan Yapı Sistemleri Fabrikası için istişare toplantısı yapıldı.

04.10.2019 14:30Yapı Sistemleri Fabrikası için Teknokent ziyareti
Türk Kızılayı tarafından Malatya'da kurulması planlanan Yapı Sistemleri Fabrikası için istişare toplantısı yapıldı.

Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın, Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Sistem A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Koray Türkmen, Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ve Teknokent idari ekibi ile Türk Kızılayı tarafından Malatya'da kurulması planlanan Yapı Sistemleri Fabrikası hakkında istişare edildi.

Heyetin ziyaretiyle birlikte üniversite sanayi İşbirliği kapsamında Malatya Teknokent ile Kızılay Sistem A.Ş arasında planlanan ortak çalışmaların ön görüşmelerinin yapılmış olduğu kaydedildi.

Malatya'da 30 yıldır atıl şekilde bekleyen Vagon Onarım Fabrikası yeri, Türk Kızılayı tarafından Malatya'da kurulması planlanan Yapı Sistemleri Fabrikası için tahsis edilmişti. - MALATYA

ODTÜ Teknokent, Türk Kızılayı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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