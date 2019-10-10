Yapılalı 10 yıl oldu, bir gün bile kullanılmadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehirler arası otobüs terminali arkasındaki alt geçidin tinercilerin meskeni haline geldiği için halk, ne gündüz ne de gece kullanmaya cesaret edemiyor.



Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminal arkasında bulunan ve dolgu sahasına giden alt geçidin işler acısı hali birçok vatandaşın tepkisini çekiyor. Aydınlatma sisteminin tinerciler tarafından hasar gördüğü alt geçidin, Çöplük ve çamur ile dolan alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor. Çevre esnafından alınan bilgiye göre, alt geçidin içerisi karanlık ve bakımsız olduğu için halk tarafından kullanılmıyor. Yağmur yağdığı zaman içerisi su doluyor. Buralarda başka üst geçit ve yaya geçidi olmadığı için halk Otobüse binmek için yoldan karşıya tel örgülerden atlayarak geçen vatandaşlar, "Alt geçidin bir an önce temizlenerek hizmete açılmasını istiyoruz" dedi.



Yıllardır alt geçidin çöplük ve çamurla dolu olduğu için kullanılmadığını belirten Mehmet Ay ise, "Karayolu tel örgüyle kapandığı için otobüse binmek için yolun karşısına geçerken yalı kavşağına kadar yürümek sorunda kalıyoruz. Buraya bir alt geçit yapılmış, ama içinin hali içler acısı akşamcıların mekanı olmuş, içi çöplük ve çamur dolu yolun karşısına geçerken bazen tel örgülerden atlıyoruz. Alt geçidin sağlıklı kullanılması için temizlenerek ışıklandırılmasını istiyoruz" şeklinde tepkisini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA