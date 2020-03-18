Yapılan çalışmalar ile altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), altyapı bulunmayan ve eksik bulunan noktalarda ihtiyaçların karşılanması adına projelerin devam ettiğini duyurdu.

Hatay'ın 15 ilçesinde yapılan hizmetleri aralıksız bir şekilde sürdüren Genel Müdürlük, kanalizasyon ve içme suyu altyapısını sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi adına vatandaşlar tarafından iletilen talepleri anında çözüm üretildiğini ve halk memnuniyetinin sağlandığını vurguladı.

Hatay'ın bütün ilçelerinde olduğu gibi Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İdare, Fatih Mahallesi Ekin Sokak'ta altyapı ihtiyacı olan bölgeye 200'lük borular ile 70 metrelik yeni hat döşendiğini ve parsel ile ana bacalarla birlikte bağlantıların yapıldığını aktardı.

Kaynak: Bültenler