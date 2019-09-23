MasterChef jüri üyeleri, iki takımın yemeğini beğenmeyince yarışmacılara ödül vermedi

Jüri üyeliğini ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 17'inci bölümüyle TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. İlk olarak takım kaptanlığını kazanmak için en iyi tatlıyı yapmak için kıyasıya yarışan yarışmacılar sonra da iki takım halinde hamburger yaptı. İki takımın yaptığı hamburgeri beğenmeyen jüri üyeleri, ödül vermekten vazgeçti.

KAPTANLAR KİM OLDU?

MasterChef'in 17. bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanlık yarışı için karşı karşıya geldi. Mutfağa girip pasta yapan yarışmacılardan biri en fazla puanı alarak yarışı birincilikle bitirdi.MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı. Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. İlk kaptan olan Güzide kendisine rakip olarak yarışmaya yeni katılan Alican'ı seçti.

MASTERCHEF'TE BİR İLK YAŞANDI

İki takım haline gelen yarışmacılar ödül oyunu için bayraş yarışı oynadı. 40 dakikada üçer tane hamburger yapmaları istenen yarışmacıların her biri beşer dakika tezgaha gelerek en iyi hamburgeri yapmaya çalıştı. Uzun bir süredir yayınlanan MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacıların yaptıkları hamburgerleri beğenmeyen ünlü şefler, ödül vermemeye karar verdi.

"ŞEFLİĞE VE HAMBURGERE BÜYÜK SAYGISIZLIK OLUR"

Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik" dedi.

MasterChef Türkiye yarışmacıları yeni bölümde Ampute Milli Takım için yemek yapacak.