Yapılan Hizmet Memnuniyetle Karşılandı

Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla Karacaahmet Mahallesi'nin havasını değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli bir hizmet binasını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Karacaahmet Mahallesi'nde yapımına başlanan Şehitkamil 149 ve 150 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı. 1150 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde; iki bay ve iki bayan taziye evi, 4 mutfak, 4 mescit, 4 lavabo ile birlikte geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Sosyal tesisin yan kısmında ise park sorununun yaşanmaması için 84 araçlık açık otopark yapıldı. Sosyal tesis çevresinde oturma alanları ve yeşil alan yapıldı. Yapılan sosyal tesiste aynı anda 2 taziye ağırlanabilecek.

MODERN BİR TAZİYE EVİ YAPILDI

Mahallelerine yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan Karacaahmet Mahalle Muhtarı Mehmet Yalçın, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan taziye evine ihtiyaç vardı. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz, talepte bulunduk ve Başkanımız da talebimizi en kısa sürede yerine getirdi. İki bay, iki bayandan oluşan örnek teşkil edecek, kaliteli, modern bir taziye evi yapıldı.İçerisinde; bay ve bayan bölümü, mescit, mutfak ve yemek yeme bölümü, abdest alma yeri, WC bulunuyor. Taziye evimiz hizmete girdi. Şu an taziye evimizin diğer bölümünde yani 149 nolu taziye evinde vatandaşlarımız taziyelerini kabul ediyorlar. Mahalle sakinlerimizden bu konuda çok olumlu dönüşler alıyoruz. Böylesine güzel bir hizmetin mahallemize kavuşturulmasından dolayı çok mutluyuz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.