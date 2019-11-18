Haberler » Güncel » Yapılan hizmetlere şiirli teşekkür - Haber

Yapılan hizmetlere şiirli teşekkür

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi sakini Mehmet Sungur, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

18.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:21Yapılan hizmetlere şiirli teşekkür
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi sakini Mehmet Sungur, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sungur, memnuniyetini Başkan Ergün'e yazdığı şiirle anlattı.

Yolların güvenliği ve vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesini 8 mahalleye bağlayan 11 kilometrelik yolun sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla büyük rahatlık yaşayan mahalle sakinleri Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Sonrasında Mahalle sakinlerinden Mehmet Sungur Manisa Büyükşehir Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmayı anlatan Sungur, "Manisa Büyükşehir personellerinin hepsinden memnunuz. Mahallelerimizin hepsine asfalt yapıldı. Ayrı ayrı hepsine yapıldı. Daha ne isteyeyim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekipleri sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri olarak büyük sıkıntılardan kurtulduklarını anlatan Sungur, kaleme aldığı şiirini okudu. Sungur'un Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün için kaleme aldığı şiir şu şekilde:

"Bahçenin gülleri mavi- yeşil açacak. Cengiz Bey'in hizmeti tarihlere geçecek. Demirtaş'tır köyümüz, çok soğuktur suyumuz. Başka bir arzumuz yok asfalt oldu yolumuz. Gökte yıldız sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bakıverdim Cengiz Bey'e hizmetine doyulmaz. Lambaları yakınız, asfalt yola bakınız. Cengiz Bey'in yakasına nazar boncuk takınız. Soma- Kırkağaç yoludur, yağmur değil doludur. Bakıverdim Cengiz Bey' Şehzadeler gülüdür. Vapur gelir yanaşır, herkes bize bakışır. Manisa'nın başkanı hizmet için yarışır. Harmandadır yabası, sırtındadır yabası. Aslımı sorarsanız ben muhtarın babası. Denizdeki kayıktır, çok konuşmak ayıptır. Büyükşehir'in personeline bin teşekkür layıktır." - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
23:55 Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı
23:54 Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
23:54 Umman ile Fransa'dan ortak askeri tatbikat
23:53 Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:58:06