Yapılan hizmetlere şiirli teşekkür

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi sakini Mehmet Sungur, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sungur, memnuniyetini Başkan Ergün'e yazdığı şiirle anlattı.



Yolların güvenliği ve vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesini 8 mahalleye bağlayan 11 kilometrelik yolun sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla büyük rahatlık yaşayan mahalle sakinleri Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Sonrasında Mahalle sakinlerinden Mehmet Sungur Manisa Büyükşehir Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmayı anlatan Sungur, "Manisa Büyükşehir personellerinin hepsinden memnunuz. Mahallelerimizin hepsine asfalt yapıldı. Ayrı ayrı hepsine yapıldı. Daha ne isteyeyim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekipleri sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinleri olarak büyük sıkıntılardan kurtulduklarını anlatan Sungur, kaleme aldığı şiirini okudu. Sungur'un Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün için kaleme aldığı şiir şu şekilde:



"Bahçenin gülleri mavi- yeşil açacak. Cengiz Bey'in hizmeti tarihlere geçecek. Demirtaş'tır köyümüz, çok soğuktur suyumuz. Başka bir arzumuz yok asfalt oldu yolumuz. Gökte yıldız sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bakıverdim Cengiz Bey'e hizmetine doyulmaz. Lambaları yakınız, asfalt yola bakınız. Cengiz Bey'in yakasına nazar boncuk takınız. Soma- Kırkağaç yoludur, yağmur değil doludur. Bakıverdim Cengiz Bey' Şehzadeler gülüdür. Vapur gelir yanaşır, herkes bize bakışır. Manisa'nın başkanı hizmet için yarışır. Harmandadır yabası, sırtındadır yabası. Aslımı sorarsanız ben muhtarın babası. Denizdeki kayıktır, çok konuşmak ayıptır. Büyükşehir'in personeline bin teşekkür layıktır." - MANİSA

Kaynak: İHA