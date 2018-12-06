Yapılan Metnin Herkes Yüzde Yüz Arkasındadır"

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında daha önce yayımladıkları bildiriyi konuştuklarını belirten Orman, "Kulüpler kendi arasında tam bir güç birliği içindedir. Kulüplerimizin arasında bağ kopukluğu yoktur. Yapılan metnin esas itibarıyla herkes yüzde 100 arkasındadır. Amaç hiçbir zaman bir kulübü karşıya almak değil, yapılan yanlışlıkların karşısında duran bir kuvvet olduğumuzu göstermektir." diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili kararını da değerlendiren Orman, "Bir hakem hatası yapılmışsa bile bugüne kadar süren teamül, hakemlerin kendi içerisinde dinlendirilmesidir. Hakemler hiçbir zaman kamuoyu önünde cezalandırılmaz. Bu gibi hatalar yapılmamalıdır. Bunu hepimiz oy birliğiyle konuştuk." ifadelerini kullandı.Kulüpler Birliği Vakfı, daha önce yayımladığı bildiride, MHK'nin Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki göstermiş, 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini açıklamıştı.Galatasaray Kulübü de Kulüpler Birliği Vakfının, sarı-kırmızılı kulübe yönelik yaptığı açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.