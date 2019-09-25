Haberler » Güncel » Haber

Yapılan sondaj çalışmaları ile su iletimi güçlendiriliyor

HATSU, su seviyesini ve iletimini daha da güçlendirmek için açtığı yeni içme suyu sondaj kuyusunda deneme çalışmaları gerçekleştirdi.

25.09.2019 11:40Yapılan sondaj çalışmaları ile su iletimi güçlendiriliyor

Açılan sondaj kuyusu sayesinde Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı, Beşaslan, Kule, Nergizli, Konuk, Sıçanlı, Akçana, Canbolat, Özkurtuluş, Terzihöyük, Suluköy, Karacanlık, Kumtepe mahalleleri ve 52 çiftliğe su iletileceğini aktaran Genel Müdürlük,sondaj açma sürecinin tamamlandığını ve deneme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 104 metre derinliğinde açılan sondaj çalışmaları sonrasında olumlu sonuca ulaşıldığını saniyede 25 litre suyun akmaya başladığını bildiren HATSU, temiz ve sürekli iletme adına sondaj çalışmaların yanı sıra tesisler ile kuyularda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Reyhanlı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:03 Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada
12:02 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
12:02 İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor
12:02 ALKÜ'de çarşı inşaatının temeli atıldı
12:02 "Kafkas Kartalı 2019" Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor
12:01 Şifa deposu ham bal stresi önlemeye yardımcı oluyor
12:00 Yolu süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı