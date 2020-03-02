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Yapılan temizlik ile atık su tahliyesi normale döndü

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü(HATSU), altyapı hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi adına temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

02.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:32Yapılan temizlik ile atık su tahliyesi normale döndü

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde tıkanmadan dolayı tahliye sağlamayan atıksu hattını kanal açma aracıyla temizleyerek hattın normale dönmesini sağladı.

Yapılan çalışmalar ile kötü kokuların önlendiğini ve temiz çevrenin sağlandığının altını çizen İdare, vatandaşların atıkları atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaparak, karşılan altyapı problemlerini ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.


Kırıkhan, Güncel

Kaynak: Bültenler

2.03.2020 17:46:29