"Yapılan testlerde korona virüsüne rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan yolcularla ilgili "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcular ve uçak mürettebatının karantinada tutuldukları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret etti. Hastanenin Başhekimi ve diğer yetkililerden karantinaya alınan kişiler ile ilgili bilgi aldı.

Hastane ziyaretinin çıkışında açıklamada bulunan Koca, İran'dan Ankara'ya gelen uçaktaki yolcular içerisinde, özellikle Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığını anımsatarak 4 yolcuda soğuk algınlığı belirtileri görülmesi sebebiyle durumu riske etmemek anlamında Bilim Kurulunun da tavsiyesi doğrultusunda karantina kararı alındığını bildirdi.

Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Gözlemevi'nde söz konusu yolcuların gözlem altında olduğunu ileten Bakan Koca, yapılanları yerinde görmek ve varsa eksikleri tamamlamak adına başhekimliğe ziyarette bulunduğunu belirtti.

Burada yolcuların ayrı odalarda tutulduğunu, her birine tek kullanımlık malzemelerle hizmet verildiğini aktaran Koca, sağlık personelinin de gerekli tedbirlerle korunduklarını ifade etti.

Koca açıklamasının devamında, Ankara'ya gelen yolcuların ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu, 50 yaş üstü 11 kişi bulunduğunu, sadece 2 hastada diyabet, 1 hastada hipertansiyon, 1 hastada kronik bronşit bulunduğunu aktardı.

Bakan Koca, yolcuların genelde 25-30 yaş arasında olduğunu, 15 yaş altı çocuk yaş grubunda da 24 kişi bulunduğunu, bu yaş aralıklarında hastalığın daha az görüldüğünü ve daha hafif seyrettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının devamında, "Şu an 132 ve artı 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Genel olarak klinik durumlarının iyi olduğunu, herhangi bu anlamda solunum ve benzeri sıkıntısının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bilim Kurulu, bundan sonraki süreçte risk gruplarını özellikle her vatandaşımız için tespit ederek, ne kadarlık bir süreyle takip edilmesi gerektiğine önümüzdeki günlerde zaten karar vermiş olacak. Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı. Şu ana kadar koronavirüs pozitif olan hastamız olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, soğuk algınlığı bulguları olan hastalara "virüs paneli" denilen 24 farklı virüsün tespitine yönelik bir testin uygulandığını, bu açıdan da takibinin yapıldığını ifade etti.

Bakan Koca, kaç numunenin sonucunun alındığı sorusuna karşılık ise vakaların 3'te 2'sinin bittiğini ve 3'te 1'inin de kontrol amaçlı takip edildiğini söyledi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA