Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı

Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı Sosyal mesafe uyarısına rağmen oluşan bu görüntüler pes dedirtti Korona virüse karşı yetkililerden yapılan 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafe' uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, köprü altında kurulan...

29.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:08
Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı
Sosyal mesafe uyarısına rağmen oluşan bu görüntüler pes dedirtti
İSTANBUL - Korona virüse karşı yetkililerden yapılan 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafe' uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.
Tüm dünyaya yayılan ve her gün binlerce insanına ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bakanlıklar ve valilikler bir dizi tedbirler alarak vatandaşlara 'Evde Kal' ve 'Sosyal Mesafe' konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bu uyarıları bazı vatandaşlar dikkate alırken, bazıları ise sokağa çıkıyor. Bayrampaşa 'daki bir köprü altında seyyar satıcılar tezgah açarak adeta Pazar kurdu. Satıcılar bavul ve çantalarla getirdikleri ufak tefek ev aletlerini köprü altında satışa sundu.
Kısa sürede yoldan geçen vatandaşlar köprü altında toplanarak sosyal mesafeye aldırış etmeden dikkatsiz bir şekilde alışveriş yapmaya başladı. Tezgahların başına toplanan vatandaşların birbirlerine yakın temasta bulunarak hem kendi canlarını hemde taşıyıcı olarak çevresindeki bütün insanların canlarını tehlikeye atmasını aldırış etmemesi yok artık dedirtti. Virüse karşı ülkemizde de herkese 'evde kal' çağrısı yapılırken, Bayrampaşa'da çekilen bu görüntüler ise pes dedirtti. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar seyyar satıcılardan iç içe alışveriş yaptı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:54: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haberler 11:51: İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı - Haberler 11:50: Yasağa uyan İstanbullular evde kaldı...Mega kentte köprü, sahil ve caddeler boş kaldı - Haberler 11:50: Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor - Haberler 11:47: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok