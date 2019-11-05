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Yapılan yol ilçeye ulaşımı kısalttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde sathi kaplama çalışması yapılan 3,5 kilometrelik yol, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

05.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:10Yapılan yol ilçeye ulaşımı kısalttı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde sathi kaplama çalışması yapılan 3,5 kilometrelik yol, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, yenilenen yolla Akhisar'a 3,5 kilometre daha yaklaştıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Alifakı Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni yolu inceledi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Muhtarlık İşleri personeli, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesini ziyaret etti. Büyükşehir ekibi, Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Alifakı Mahallesini Akhisar'a bağlayan ve 3,5 kilometrelik yolda yapımı tamamlanan sathi kaplama çalışmasını inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinlediler. Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Bu yol mahallemizi Akhisar'a 3,5 kilometre daha yakınlaştırıyor. Bu yolu bize yaptığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mahallemizin ovasından geçen bir yoldu. Tozdan dolayı çok eziyet çekiyorduk. Ama Cengiz Başkanım Allah'ın izniyle bizim isteklerimizi yerine getirdi. Mahalleli de ona çok duacı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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