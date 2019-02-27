Yapılandırma Fırsatında Son Gün 28 Şubat

Kaynak: İHA

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt, vatandaşlara çağrıda bulunarak, son günü 28 Şubat olan yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını istedi.SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "7143 sayılı yasayla 2018 yılı Mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan işverenlerimizin sigorta prim borçları işsizlik sigorta primi borçları, idari para cezaları gibi eğitime katkı payı, damga vergisi gibi borçlarını yapılandırma kapsamına almıştı. Yine Sigortalılarımızın bağ-kur primlerini isteğe bağlı sigorta prim borçlarını ek 5 tarım sigortasından kaynaklanan borçlarını bu yapılandırma kapsamı içerisine dahil etmiştik. Vatandaşlarımız 27 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılandırma başvurularını kurumumuza gerçekleştirdiler. 7143 sayılı içeriğinde çok önemli bir madde vardı. Vatandaşlarımızın bu yapılandırma başvurusunu gerçekleştirdikten sonra 7 Eylül 2018 tarihinde olan ilk taksitlerini ve 31 Ekim 2018 tarihinde olan ikinci taksitlerini bu vade tarihlerinde ödemeleri gerekiyor. Eğer ki birinci ve ikinci taksitler yasal süresi içerisinde ödenmemişse ilk iki taksitin yerine zamanına getirilmemesinden kaynaklı bir bozma koşulu oluşuyor ve yapılandırma planımız maalesef ortadan kalkıyordu. Hükümetimiz, bu durumda 7159 sayılı yasa ile 28 Aralık 2018 tarihinde bir tedbir aldı ve bu tedbirle birlikte ilk iki taksit ödemelerini yasal süreç içerisinde gerçekleştirememiş olan vatandaşlarımıza bir fırsat daha tanıdı. Bu fırsatında son tarihi 28 Şubat olarak ilan edildi. Biz kıymetli sigortalılarımıza değerli işverenlerimize gerek kamu spotları gerekse yazılı ve görsel medya yoluyla gerek sosyal medya üzerinden sık sık gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirmiştik" dedi.Gerek işverenlere gerekse sigortalılara bir kez daha seslenen Kurt, "Vatandaşlarımız, yapılandırmış oldukları işsizlik sigorta primi, sigorta primi gibi idari para cezaları, Sosyal Güvenlik primi borçları yahut isteye bağlı bağ-kur prim borçları geçmişe dönük ihya etmiş oldukları prim borçlarını kurumumuza bu yapılandırma kapsamında ödeyebilirler. Birinci ve ikinci taksit ödemelerinin hatta 31 Aralık 2018 tarihinde yapılması gereken üçüncü taksit ödemesini de biz 28 Şubat'a erteledik. Vatandaşlarımıza bir nefes aldırma çabası içerisinde olmuştuk. Vatandaşlarımızı bu tanınan ikinci fırsattan istifade etmeye davet ediyorum. Eğer bu ödenmeyen taksitler, 28 Şubat tarihi ile kurumumuza yatırılırsa vatandaşlarımız 7143 sayılı yapılandırma yasasının kendilerine tanımış olduğu avantajlardan istifade etmeye devam edecekler. Yasa çok önemli avantajlar getirmişti. Biz anaparanın üzerine işleyen gecikme cezaları ve zamların tamamını sıfırlamıştık. Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksleri üzerinden yeniden bir hesaplama yaparak ve bu borçları 36 aya kadar yani normalde 18 ay taksitlendirme yapıyoruz ama ikişer aylık periyotlar halinde ödediğimiz için 36 ya kadar çok cazip koşullarla ödeyebilme kendileri için bu borcun varlığı halinde finansman yükünü yaratabileceği ağırlığı ortadan kaldırabilme fırsatı sunmuştu. Tekrar vatandaşlarımızı 28 Şubat tarihini kaçırmamaya ve prim borçlarını kurumumuza ödemeye davet ediyoruz" diye konuştu.Genel sağlık sigortası konusunda da açıklama yapan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Yine vatandaşlarımız 7143 sayılı yasa gereği kurumumuza ödenmemiş genel sağlık sigortası pirim borçlarını da 28 Şubat tarihi itibariyle yalnızca ana paralarını yani herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın sadece genel sağlık sigortasından kaynaklanan prim borçlarını ana parasını ödemek suretiyle de kapatma imkanına sahipler." - MANİSA