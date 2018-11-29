Yapılandırmada İkinci Taksit Ödemesinde Son Gün 30 Kasım

29 Kasım 2018 Perşembe 11:43



29 Kasım 2018 Perşembe 11:43

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerektiği ve ikinci taksit ödemesinin 30 Kasımda sona erdiği hatırlattı.Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuruların 27 Ağustosta sona erdiğini hatırlattı. Platformdan yapılan açıklamada, "Kanunun kapsamında başvurulan yapılandırmadan yararlanılmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek. Ayrıca taksitli ödemeyi tercih edenler için kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılmış olacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim yapılacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih edip 15 Ekim'e kadar ödeme yapamayan vatandaşlar da yapılandırdıklarını bu borçlarını 30 Kasım'a kadar ödemeleri halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Yapılandırmaya ait ödemeler internet üzerinden yapılabiliyor. Yapılandırılan borçlar www.gib.gov.tr adresi üzerinden banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebiliyor" denildi. - KONYA