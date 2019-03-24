Yapımcı Gani Müjde'nin 5 Katlı Binasına Hırsız Girdi

Gani Müjde, Kağıthane'de beş katlı bina yaptırdı. Henüz kimseye kiraya verilmeyen binaya geçtiğimiz aylarda hırsız girdi. Binadaki kombilerden musluk bataryalarına pek çok demirbaş eşya çalındı. İnceleme yapan polis, parmak izinden kısa sürede hırsızı yakaladı ve cezaevine gönderdi.

"4 BİN 500 LİRAMI ÖDESİN AFFEDEYİM"

Savcılığa ifade veren F.K., suçunu kabul etti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; hakkında hırsızlık suçundan dava açılan F.K., geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı, "Pişmanım" dedi. Gani Müjde ise "4.500 liramı ödesin affedeyim" dedi. F.K. serbest kaldı.