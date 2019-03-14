Yapımcı Mustafa Uslu, Aynı Günde Hem Baba Oldu Hem de Dede

Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk Uslu, geçtiğimiz gün anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Uslu yaptığı açıklamada aynı anda hem baba hem de dede olduğunu söyleyerek kızının doğum yaptığını söyledi.

"KIZIMA ÖNCE DOĞURMA DİYE RİCA ETTİM"

Oyuncu Sinem Öztürk ile önceki gün ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla herkesi duygulandırmıştı. Uslu, yaşadığı duyguları şöyle anlattı: "Aynı gün, hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Kızıma rica ettim. 'Kayınpederle iddialaştık, ne olur önce doğurma, ben önce dede olmayayım önce o olsun.' dedim. O da bana 'Bende baba bırak.' dedi.

Mustafa Uslu, Aynı Günden Hem Baba Oldu Hem de Dede">

"EŞİMDEN BİR SAAT SONRA KIZIMIN DOĞUM HABERİNİ ALDIM"

Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım. Bizim için güzel bir gündü."