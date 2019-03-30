Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı

Önceki gün oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği uçaktaki yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi. Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'nın bir kadın tarafından taciz edildiğini ve suçsuz edildiğini söyledi.

Uçakta olan bir yolcu ise Petekkaya'yı savunan Uslu'nun bir paylaşımına yorum yaparak "Uçağı bindiği andan itibaren olay çıkardı. Aşırı alkollüydü yolculara bağırmaya ve hakaret etmeye başladı." dedi.

"ERKAN, BİR KADININ TACİZİNE UĞRAMIŞ"

Mustafa Uslu'nun canlı yayına bağlanarak kendisinden son derece emin bir şekilde "Erkan, uçakta bir kadının tacizine uğramış sonrasında da bu olaylar yaşanmış" dedi. Yaptığı bu açıklamanın ardından Instagram hesabı üzerinden kendisini takip eden bir kullanıcı olayların yaşandığı sırada uçakta olduğunu söyleyerek konu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Mustafa Uslu'yu uçakta bulunmadığı halde gerçekleri farklı bir şekilde anlatmakla ve insanları haksız yere suçlamakla itham eden takipçi uçakta yaşananolayı anlattı.

"ERKAN PETEKKAYA ALKOLLÜYDÜ VE OLAY ÇIKARDI"

Uçakta olan yolcu, olaylarla ilgili olarak şu satırları paylaştı: "Beyefendi kendisi benim arkamda oturuyordu ve uçağa bindiği ilk andan itibaren olay çıkarmaya çalıştı… Aşırı derecede alkollüydü yanda bir bebek vardı ve tüm süreçte o da vardı bir anda kendisi arkadaki yolculara bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ama siz ne de güzel oradaymışsınız gibi hepimizi Allah'a Havale etmişsiniz…Ama ben de size diyorum ki Allah her şeyi görür zaten kim haklı kim haksız… Hee iyi bir dostsanız gidin arkadaşınızı tedavi konusunda destekleyin… Çünkü asıl tacizi topluma dün gece kendisi yaşattı ve tehditler savurarak…"

"İSTEMEDEN SİZE RAHATSIZ VERDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Uçakta yaşananları anlatan kullanıcıya cevap veren Mustafa Uslu ise, "O benim arkadaşım, dostum. İstemeden de olsa size verdiği rahatsızlıktan dolayı ben sizden çok özür dilerim, hakkınızı helal edin. Ama yine de o beni dostum keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Lütfen hakkınızı helal edin." dedi.