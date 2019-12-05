Yapımı 3 ay sürdü, 1 milyon taş kullanıldı

Otomobil kaplama yarışması da düzenlenen FESPA Eurasia'da 1 milyon adet swarovski taşla 250 bin TL'ye kaplanan otomobil de sergilendi…

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya'nın en büyük fuarı FESPA Eurasia 2019 kapılarını ziyarete açtı. Sektörün yıl boyunca heyecanla beklediği fuar, 9 ve 10. salonlarda 8 Aralık akşamına kadar 10 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kıracak. Türkiye'nin sektör liderleri ve küresel markalardan oluşan 500'den fazla marka, yeni teknolojilerini ve en yeni uygulamalarını FESPA Eurasia'da sergileyecek.

Dünyada bir ilk: 1 milyon swarovski taş kaplı otomobil

FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel sürpriz etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel hale gelen World Wrap Masters araç kaplama yarışması en iyi uygulamacıları ödüllendiriyor. Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ise bilgilendirici içeriklerle katılımcıları eğitiyor. Dünyada ilk kez uygulanan kaplama çalışmalarıyla öne çıkan GMG Garage ise dünyada yine bir ilk olan aracını görücüye çıkarıyor. Yapımı 3 ay süren 1 milyon swarovski taştan oluşan kaplamaya sahip otomobil fuarda büyük ilgi topluyor. Toplam 8 kilometre uzunluğunda taşla kaplanan aracı kaplama maliyeti 250 bin TL'yi buluyor. 750 bin TL'lik otomobile uygulanan kaplama ile toplam maliyet 1 milyon TL'ye denk geliyor.

FESPA Eurasia 2019'un açılışı, FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, FESPA İngiltere ve FESPA Eurasia yönetim kurulu ile Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) yönetim kurulunun katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı. Açılışta konuşan FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, "FESPA olarak dünyada 60 bine yakın baskı uzmanını temsil ediyoruz. FESPA Eurasia ile yerli katılımcıları uluslararası müşterilerle buluşturarak yeni iş imkanları oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel ise yüzde 100 doluluğa ulaşan fuarın sektörün en önemli etkinliği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu yılı 10 bin kişilik rekor katılımla tamamlayacağız. Katılımcılar sektördeki en son yenilikleri keşfederek en iyi yatırım kararını alma şansı yakalayacaklar. Yerli katılımcılar bölge ülkelere açılma ve uluslararası müşterilere ulaşma imkanıyla verimli bir fuar geçirecekler. Öncelikli hedefimiz iç piyasayı canlandırmak ve sektörün ihracat hacmini artırmak olacak."