Yapımı devam eden cami için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası
Bilecik'te yapımı devam eden bir cami inşaatı için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı.
11.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:21
Bilecik 'te yapımı devam eden bir cami inşaatı için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle'de yapımı hızla devam eden ve Ramazan ayında ibadete açılması hedeflenen Hal Caminde kullanılacak halılar için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı. Yapımına 2017 yılında başlanılan Bozüyük Hal Cami'nde kullanılacak 700 metrekare halı alınarak camiye döşetilebilmesi için cami cemaati tarafından başlatılan kampanyanın 1 metre kare bedelinin 150 TL olduğu belirtildi.
"Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz"
Hal Cami Dernek Başkanı İsmail Tuzcu, kampanya hakkında aptığı açıklamada "Yapımında son aşamaya geldiğimiz Hal Camimizi Allah'ın izniyle Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah Yeni Mahalleliler olarak teravih namazlarımızı yeni camimizde kılacağız. Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Cami cemaati olarak BİR kampanyası başlattık. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılmak isteyenler görevli arkadaşlarımıza makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler" dedi. - BİLECİK
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle'de yapımı hızla devam eden ve Ramazan ayında ibadete açılması hedeflenen Hal Caminde kullanılacak halılar için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı. Yapımına 2017 yılında başlanılan Bozüyük Hal Cami'nde kullanılacak 700 metrekare halı alınarak camiye döşetilebilmesi için cami cemaati tarafından başlatılan kampanyanın 1 metre kare bedelinin 150 TL olduğu belirtildi.
"Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz"
Hal Cami Dernek Başkanı İsmail Tuzcu, kampanya hakkında aptığı açıklamada "Yapımında son aşamaya geldiğimiz Hal Camimizi Allah'ın izniyle Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah Yeni Mahalleliler olarak teravih namazlarımızı yeni camimizde kılacağız. Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Cami cemaati olarak BİR kampanyası başlattık. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılmak isteyenler görevli arkadaşlarımıza makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Mahalle, Bozüyük, Bilecik, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?