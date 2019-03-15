Yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde toprak kayması: 1 ölü

Yapımı devam eden Honaz
Tüneli'nde toprak kayması: 1 ölüTünelin içindeki yol çalışmasında yaşanan toprak kaymasında bir işçi öldü
DENİZLİ - Denizli- Antalya
karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Denizli'de yapımı devam Honaz Tüneli'nin içindeki yol kenarına boru döşenmek için açılan 1,5 metre yüksekliğindeki çukurda toprak kayması yaşandı. Bu sırada çukurda çalışma yapan işçilerden Ahmet Türkmenoğlu
kayma esnasında bulunduğu yerden çıkamayınca toprak altında kaldı. Türkmenoğlu'nu çıkarmak için ilk müdahaleyi diğer işçi arkadaşları yaparken olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD
ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AFAD'ın da desteği ile Türkmenoğlu'nu çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma yaptı. Ardından yaralı olarak çıkarılan talihsiz işçi ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Denizli, İşçi, Honaz, 3. Sayfa
Kaynak: İHA