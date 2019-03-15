15 Mart 2019, 23:07
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Yapımı Devam Eden Honaz Tüneli'nde Toprak Kayması: 1 Ölü

Yapımı Devam Eden Honaz Tüneli

Yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde toprak kayması: 1 ölü Tünelin içindeki yol çalışmasında yaşanan toprak kaymasında bir işçi öldüDENİZLİ - Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde toprak kayması: 1 ölü
Tünelin içindeki yol çalışmasında yaşanan toprak kaymasında bir işçi öldü

DENİZLİ - Denizli- Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Denizli'de yapımı devam Honaz Tüneli'nin içindeki yol kenarına boru döşenmek için açılan 1,5 metre yüksekliğindeki çukurda toprak kayması yaşandı. Bu sırada çukurda çalışma yapan işçilerden Ahmet Türkmenoğlu kayma esnasında bulunduğu yerden çıkamayınca toprak altında kaldı. Türkmenoğlu'nu çıkarmak için ilk müdahaleyi diğer işçi arkadaşları yaparken olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AFAD'ın da desteği ile Türkmenoğlu'nu çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma yaptı. Ardından yaralı olarak çıkarılan talihsiz işçi ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Denizli, İşçi, Honaz, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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