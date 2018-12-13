Yapımı Devam Eden Okulları, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan Denetliyor

Mesaisinin büyük çoğunluğunda uzak yakın demeden ilçe ve köyleri dolaşan Turan, en son Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak, İncirli, Anaz, Çekçek, Güzelköy, Yenisu köylerini dolaşarak okul inşaatları ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Büyük çoğunluğunun tamamlanma aşamasına gelindiği okul inşaatlarının yeni eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlaması ile birlikte Şanlıurfa daha rahat bir eğitim ortamına sahip olacak. Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan kısaca şunları söyledi: "Kısa bir süre içerisinde yaklaşık 300 okulun Şanlıurfa'da eğitim-öğretime kazandırılması için gerek Bakanlığımız, gerek Sayın Valimiz Abdullah Erin ve müdürlüğümüzün her kademesindeki çalışanlarımızla birlikte bir seferberlik içerisinde çalıştık. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hem fiziki alt yapı hem de öğretmen ihtiyacı konularında Şanlıurfa'da 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için büyük çaba sarf edilmektedir."