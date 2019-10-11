"Yapısal sorunlar birer birer çözülüyor"

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Yargı sistemimize ayak bağı olan, yargı sistemimizin adil ve etkin bir şekilde işlemesine engel olan yapısal sorunlar birer birer çözülmektedir." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen "Eğitim Değerlendirme ve Müfredatı Geliştirme Çalıştayı" Ankara'da bir otelde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, devleti güçlü kılan ve toplumsal barışı sağlayan adaleti tesis etmenin devlet olmanın bir gereği olduğuna işaret etti.

Öner, yargı sisteminin daha etkin hale gelmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Yargı sistemimize ayak bağı olan, yargı sistemimizin adil ve etkin bir şekilde işlemesine engel olan yapısal sorunlar birer birer çözülmektedir." dedi.

Yargıdan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi için nitelikli hakim ve savcıların sisteme kazandırılması gerektiğini söyleyen Öner, niteliğin sağlanabilmesi için iyi bir eğitimin şart olduğunu vurguladı.

Öner, hukuk fakültelerinden mezun olan hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi, hakim ve savcıların da meslek içi eğitimlerinin önemine dikkati çeken ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Adalet Akademisi tarafından yeni dönemde başlatılan eğitim seferberliğine uygun olarak mevcut eğitim müfredatı ve sistemini revize etmek amacıyla yeni projeler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda hakim ve savcı eğitim reformu stratejisinin ilk adımı olarak ihtiyaç, analiz çalışmaları ve yeni müfredatın belirlenmesi hususunda çalışmalar yürütülmek üzere akademi bünyesinde akademisyenlerin de katılımıyla güçlü bir ekip kurulmuştur."

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde kurulan ekip tarafından eğitim müfredatının geliştirilmesi için birçok çalışma yapıldığını aktaran Öner, "Eğitim ihtiyaç ve analizlerini içeren ön hazırlık çalışmalarının tartışılması için düzenlenen bu çalıştay ile hakim ve savcı adaylarına verilecek meslek öncesi eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitim müfredatındaki derslerin güncellenmesi, müfredat analizi çalışması kapsamında elde edilen verilerin katılımcılara sunulması ve çalışmaların geldiği aşamaların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öner, çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de FETÖ sürecinin ardından hakim ve savcı sayılarında nicelik itibarıyla herhangi eksiklik kalmadığını belirterek, "Şu an 20 bin 700 civarında meslektaşımız görev yaparken, halihazırda Adalet Akademisi'nde eğitimini tamamlayan bin 410 meslektaşımızın da sınavları yapılmıştır. Meslektaşlarımız, önümüzdeki günlerde sözlü sınavları da yapılarak, mesleğe hazır şekilde görevlerine başlayacaklardır." dedi.

Kıdemli hakim ve savcıların yetişmesinde etkin bir eğitim sisteminin önemine işaret eden Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi olarak sundukları eğitimlerle sürece katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, Adalet Akademisi olarak hizmet içi eğitimler de verdiklerini belirterek, "Sadece hakim ve savcılara yönelik eğitim programları yapmıyoruz. Bunun yanında kamu sektöründe hukuk alanında çalışan kişilerin ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 2018'de 20 programda 786 kişiye, 2019'da 16 program 783 kişiye eğitim verdik. Önümüzdeki günlerde ombudsmanlığın uzmanlarına yönelik hizmet içi eğitim programımız olacak." şeklinde konuştu.

Hakim ve savcılara yönelik eğitim sistemini revize etmek ve daha iyi duruma getirmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Özdemir, eğitim müfredatının yenilenmesi amacıyla 10 akademisyen ile yürüttükleri çalışmaları tamamlama aşamasına doğru ilerlediklerini söyledi.

Çalıştay, bugün ve yarın yapılacak değerlendirme ve sunumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA