Kaynak: AA

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş , Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'nu kastederek, "Ekmek elden su gölden yaşamaya devam ediyorlar, yapmadığı her projeyi kendisi yapmış gibi sahipleniyor." ifadesini kullandı.Savaş'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada, devlet yatırımları sayesinde Aydın'daki su sıkıntısına neşter vurulduğu belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, "Ekmek elden su gölden yaşamaya devam ediyorlar, yapmadığı her projeyi kendisi yapmış gibi sahipleniyor. 2014'te açıkladığı 133 projeden 120'sini yapamamış birisi ne yapar, elbette devletin projelerine 'Ben yaptım' diye sahip çıkacak. Korkuları dağları sarmış durumda ne diyeceklerini şaşırdılar. İlk defa bu kadar kaybetmekten korkuyorlar çünkü gümbür gümbür geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.Aydın içme suyu temin görevinin kanun gereği belediye sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Savaş, şöyle devam etti:"Büyükşehir Belediyesi projenin büyüklüğü, uzmanlık gerektirmesi ve maliyetinin yüksek olması sebebiyle Aydın'a içme suyu temini ile ilgili projenin DSİ tarafından yapılmasını talep etti ve devletimiz de bu yatırımı kendisi yaptı. Hayata geçirilen Aydın içme suyu projesi ile Aydın ilimiz ve civar yerleşim yeri olmak üzere toplam 29 bölgenin su sorunu devlet tarafından karşılandı. İl merkezi, İncirliova ilçe merkezi, Umurlu Acarlar , Dereağzı, Gerenkova, Sandıklı , Yazıdere, Osmanbükü, Hacıaliobası, Kocagür, Kardeşköy, Kızılcaköy, Yılmazköy, Serçeköy, İmamköy, Akçeşme, Erbeyli, Karabağ , Sınırteke, Ovaeymir, Çeştepe Kadıköy , Işıklı, Şevketiye, Kuyulu ve Balıkköy mahalleleri bu yatırımdan yararlanan bölgeler oldu."DSİ tarafından hayata geçirilen projelerle Aydın'ın 2050 yılına kadar ki su ihtiyacının karşılandığını aktaran Savaş, 72 milyon metreküp olan içme suyunun, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının DSİ tarafından yapımlarının gerçekleştirildiğini, 2010 ve 2012'de işletmeye alınan İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatörü'nden karşılandığını, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 568 milyon lira olduğunu kaydetti.Çerçioğlu'nun 100 milyon lirayı sadece kendi reklamı için harcadığını öne süren Savaş, şu değerlendirmelerde bulundu: Koçarlı 'nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı kalmamıştır. Ayrıca Nazilli Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ve İsabeyli Pamukören , Kurtuluş, Horsunlu Yamalak , Azizabat, Ocaklı, Bozyurt, Dallıca ve Çobanisa mahalleleri olmak üzere toplam 13 yerleşim yerinin de 2050 yılına kadar su sorunu kalmadı. Bu bölgelerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı da DSİ tarafından yapımı tamamlanan Karacasu Barajı'ndan karşılanacak.180 milyon lira değerindeki bu yatırım, büyükşehir belediye başkanının kendi fotoğrafını gösterdiği reklam gideri olan 100 milyona yakın bir rakam. Görün çarçur edilen paraların önemini. O çerçöpe para harcıyor, devletimiz de milletin en büyük ihtiyacı olan konulara yatırım olarak kullanıyor. Vatandaşım her şeyin farkında. Gereğini sandıkta yapacak."