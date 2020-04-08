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Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ramazan Çiftçi isimli bir vatandaş sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya gidemeyince Zabıta ekiplerini aradı.

08.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:39
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde Ramazan Çiftçi isimli bir vatandaş sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya gidemeyince Zabıta ekiplerini aradı. Çiftçi, zabıta ekiplerine teslim ettiği bin TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamalarını istedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Ramazan Çiftçi (65), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istedi. 65 yaşında olduğu için korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya gidemeyen Çiftçi'nin yardımına Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri koştu. Zabıta ekipleri, Ramazan Çiftçi'nin evine giderek bağışta bulunmak istediği bin TL'yi tutanak ile teslim aldı. Teslim alınan bin TL'yi bankaya giderek bağış hesabına yatıran ekipler ardından makbuzu Ramazan Çiftçi'ye teslim etti. Çiftçi'nin kampanyaya emekli maaşından bağışta bulunduğu öğrenildi.

"Emekli maaşımdan ayırdım"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ramazan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık bakanımızdan, askerimiz ve polisimizden Allah razı olsun. Memleketimizin bekçiliğini yapıyorlar. Emekli maaşımdan ayırdım. Bir emekli maaşım var zaten. Bize evden çıkmayın dediler. Bizde çıkmıyoruz. Kimse evden çıkmasın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Çiftçi, Kocaeli, Darıca, Zabıta, 3. Sayfa
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