AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " İzmir son günlerde ilçe belediyelerinde gerçekleşen usulsüzlükler ve nepotizm ile anılır oldu. Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar. Göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP ile karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde İzmir'de belediyecilik açısından üzücü hadiselerin yaşandığını belirtti.CHP'nin yerel seçimlerden önce ve sonra buldukları her fırsatta adil yönetim anlayışından ve liyakat esaslı atamalardan bahsettiğini vurgulayan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:"İzmir son günlerde ilçe belediyelerinde gerçekleşen usulsüzlükler ve nepotizm ile anılır oldu. Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar. Göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP ile karşı karşıya kaldık. Bu durum, gözlerimizin içine baka baka yalan söylediklerinin kanıtı niteliğindedir."Belediyenin şahsi mülk gibi görülemeyeceğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:"Karaburun ve Torbalı belediyelerinde bu özenin gösterilmediği atamalar görmekteyiz. Bir tarafta Torbalı Belediye Başkanı üniversiteden henüz mezun bile olmamış oğlunu genel müdür yardımcılığına atadı ve bunu yaparken de o ilçedeki tüm gençleri güvenilmez ilan etti. Diğer tarafta ise Karaburun Belediye Başkanı kendisini genel müdür, akrabalarını ise üst düzey yönetici olarak görevlendirdi. Ardından gelen eleştirilere ise hiç çekinmeden, pişkince bir basın bildirisi ile tepki gösterdi. Tüm bunların yanında bir de Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın, yanına bir kamu görevlisini alarak şahsi alacak-verecek meselesinin peşine düştüğünü gördük. Bu durum hem hukuka aykırı hem de fecaat bir durumdur. Her ne şekilde olursa olsun, vatandaşlardan gördüğü teveccühe ve aldığı oylara ihanet edenleri tarih ve İzmirliler affetmez.""Vizyon daralmasının ispatıdır"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in turizmciler ile yaptığı toplantıda şehrin turizmde bulunduğu konumu Bitlis ve Sivas örnekleri üzerinden ifade etmeye çalıştığını belirten Dağ, "Soyer'in bu güzide şehirlerimize yönelik kırıcı bir dil kullanması gelinen noktayı özetlemektedir. Bu aslında bir vizyon daralmasının da ispatıdır. İzmir, ülkemizin turizm potansiyeli en yüksek şehirlerinden biridir ve tarih boyunca da göstergeler hep bu durumu tasdik eder nitelikte olmuştur. Soyer'in kullandığı bu ifadeler, 15 sene içinde İzmir'de başta turizm olmak üzere ne denli başarısız olunduğunun itirafıdır." ifadelerini kullandı.