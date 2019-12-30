Haberler » Magazin » Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Magazin

Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti

Son dönemde televizyon ekranlarında peş peşe gelen final haberleri dikkat çekiyor. Kanal D'nin iddialı dizisi Azize ve FOX TV'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi final kararı aldı.

30.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:57

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Peş peşe gelen final haberleri dizi sektöründe işlerin yolunda gitmediğini işaret ediyor.

LEYLA İLE MECNUN 6. BÖLÜMDE FİNAL KARARI ALDI

TV100'ün haberine göre, Azize dizisinin ardından bir final haberi de FOX'tan geldi. O3 Medya'nın Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ı buluşturan dizisi "Ferhat İle Şirin" için de final kararı alındı. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği dizinin cuma akşamı da reyting rakamları yükselmeyince 6.bölümde bitmesine karar verildi.

Bu sezon birçok işi reddeden Cansu Dere'nin dizinin başarısız olmasından dolayı çok mutsuz olduğu da konuşuluyordu.

AZİZE DİZİSİ DE EKRANA VEDA ETTİ

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bir dizi daha final yaptı ve ekranlara veda etti. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi için hafta sonu aldığı düşük reytinglerden sonra final kararı alındı. Süreç Film'in Kanal D için çektiği dizi 6. bölümüyle ekrana veda etti.

Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti

Magazin


HABER YORUMLARI (6)
DELİ ADAM: Ne Leyla ile Mecnunu lan ne zaman başladı da bitti :)
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
6 FİLO: BENCEDE ZIRDELİ.
Yayından Kaldır
0 0
CONİ: Katılıyorum zırdeli bencede.
Yayından Kaldır
0 0
ZİYAA: Aynen zırdeli.
Yayından Kaldır
0 0
ZIRDELİ: Kes lan Angut.Leyla ile Mecnun başladı diyorlarsa başlamıştır.Bitti diyorlarsa bitmiştir.
Yayından Kaldır
1 0
TÜÜÜH: Büyük kayıp, benzersiz işlerdi.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

19:09   Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Magazin
18:46   Victoria Beckham yumurtalı yüz maskesi kullanmış! - Magazin
17:41   Halit Ergenç ve Ozan Güven çocukluk arkadaşı oldu - Magazin
17:30   Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Magazin
17:14   Karslı Mirza'ya doğum günü sürprizi - Magazin
17:00   Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı - Magazin
16:27   ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti - Magazin
15:58   Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu - Magazin
15:32   Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu - Magazin
30.12.2019 19:33:58