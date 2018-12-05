Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık
Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konserlerin biletleri satışa sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Yaprak Sayar ve Koliva konserlerinin biletleri satışa sunuldu. 18 Aralık Salı günü Ziya Taşkent
Konser Salonunda Yaprak Sayar'ın ve 28 Aralık Cuma günü ise Sakarya Üniversitesi
Kültür ve Kongre Merkezinde Koliva grubunun sahne alacağı konserlerin biletleri müzikseverler için satışa sunuldu. Müzikseverler biletleri belediyenin internet sitesi üzerinden ya da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından temin edebilecekler. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Aralık
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:38