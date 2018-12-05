05 Aralık 2018, 14:38
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Yaprak Sayar ve Koliva Konserlerinin Biletleri Satışa Sunuldu

Yaprak Sayar ve Koliva Konserlerinin Biletleri Satışa Sunuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konserlerin biletleri satışa sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konserlerin biletleri satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Yaprak Sayar ve Koliva konserlerinin biletleri satışa sunuldu. 18 Aralık Salı günü Ziya Taşkent Konser Salonunda Yaprak Sayar'ın ve 28 Aralık Cuma günü ise Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde Koliva grubunun sahne alacağı konserlerin biletleri müzikseverler için satışa sunuldu. Müzikseverler biletleri belediyenin internet sitesi üzerinden ya da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından temin edebilecekler. - SAKARYA Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Aralık
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:38



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