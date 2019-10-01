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Yaprak'tan Milas İşletme Müdürlüğü'ne ziyaret

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yasin Yaprak, Bölge Müdürlüklerine bağlı çalışma yapan işletmeleri ziyaret ediyor.

01.10.2019 16:52Yaprak'tan Milas İşletme Müdürlüğü'ne ziyaret
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yasin Yaprak, Bölge Müdürlüklerine bağlı çalışma yapan işletmeleri ziyaret ediyor. Ziyaretleri kapsamında Milas'a da gelen Yaprak, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından karşılandı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde son yapılan Orman Bölge Müdürlüğü değişikliklerinde Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak, görevine başlar başlamaz Muğla genelindeki işletme müdürlüklerini ziyaret etmeye başladı. Ziyaretleri kapsamında Milas'a da gelen Müdür Yaprak'ı, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, idari personelin yanı sıra orman personelleri karşıladı.

Karşılama törenin ardından İşletme Müdürlüğünü gezen ve personelle tanışan Müdür Yaprak'a, Milas Orman İşletme Müdürü Akkaya tarafından işletmenin 2019 yılı programı ve gerçekleşmeleri ile çalışmaları hakkında bilgi aktardı. - MUĞLA

Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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