Haberler » Güncel » Haber

Yaptığı hareket pahalıya patladı

02.10.2019 10:33Yaptığı hareket pahalıya patladı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 Giresun'da apartmanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
17:14 Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı
17:14 Sarıkamış'ta, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği
17:13 İzmir tedaviye yanıt veren hayal'e, davullu zurnalı kutlama
17:13 Ayta sözeri öldürülen kadınlar için söyledi
17:13 Isparta yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı
17:13 Ayta sözeri öldürülen kadınlar için söyledi